Польські фанати "запалили" місто, святкуючи ювілей місцевого клубу – кадри перехоплюють подих

Чемпіонат Польщі не користується високою популярністю в Європі, але перфоманси їхніх фанатів неможливо ігнорувати.

ФК Ягеллонія була заснована у 1920 році. 14 січня вболівальники польського клубу вирішили відсвяткувати 100-річний ювілей.

Суперфан Динамо Парамон перебуває у комі, – ЗМІ

Увечері на вулиці вийшли тисячі фанатів і рівномірно заповнили центральні вулиці міста Білосток, яке і представляє ФК Ягеллонія. Вболівальники одночасно підпалили червоні фаєри. На відео може скластись враження, що місто палає у вогні.

Дату 14 січня фани вибрали невипадково. Саме в цей день місцева поліція не штрафує громадян за використання піротехніки.

Найбільшими досягеннями команди в історії є перемога в Кубку Польщі у 2010-му, а також срібні медалі місцевого чемпіонату (2017 і 2018 роки). Після 20-ти турів нинішнього розіграшу чемпіонату Польщі Ягеллонія перебуває на 9-й сходинці, відстаючи від лідера на 9 очок.

Майбутнє наяву: безликі клуби, високі ціни, транснаціональні ліги та переїзд в Азію – з чим футбол входить у 2020 рік?