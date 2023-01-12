Головна команда нашого дружнього сусіда все ще перебуває у пошуках головного тренера після прощання з Чеславом Міхнєвічем.

Нещодавно Польща контактувала зі Стівеном Джеррардом, який залишається без роботи після відставки з Астон Вілли. На цьому спроби федерації запросити іменитого наставника не завершились.

Джеррард став сенсаційним претендентом на крісло наставника збірної Польщі – рішення ухвалять наступного тижня

Як інформує журналіст Роман Колтонь, президент Польського футбольного союзу Цезари Кулеша зв'язувався з Дієго Сімеоне, щоб розпитати про можливість очолити "Кадру". Головного тренера Атлетіко така пропозиція не зацікавила.

Нещодавно 52-річний аргентинський фахівець нібито повідомив керівництву мадридського клубу, що покине свій пост наприкінці сезону. Сімеоне очолює Атлетіко з грудня 2011 року.

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