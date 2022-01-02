Португалець Паулу Соуза спокусився на пропозицію бразильського Фламенго і покинув "Кадру", якій у березні грати матч плей-офф кваліфікації на ЧС-2022 проти Росії.

Фламенго офіційно оголосив про призначення Соузи головним тренером

За інформацією журналіста Sport Interia Себастьяна Стажевскі, одним із кандидатів на вакантну посаду став переможець чемпіонату світу та володар "Золотого м'яча" у 2006 році Фабіо Каннаваро.

Італієць розпочав самостійну тренерську кар'єру ще у 2014 році. Відтоді Каннаваро працював з низкою арабських та китайських команд. Може похизуватися трьома завойованими трофеями – Кубком ліги, Суперкубком та чемпіонським титулом на клубному рівні у Китаї.

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