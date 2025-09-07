У неділю, 7 вересня, у рамках відбору до ЧС-2026 відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

ЧС-2026, кваліфікація

Група А

Німеччина – Північна Ірландія – 3:1

Голи: Гнабрі, 7, Амірі, 69, Вірц, 72 – Прайс, 34

Люксембург – Словаччина – 0:1

Голи: Ріго, 90

Група G

Польща – Фінляндія – 3:1

Голи: Кеш, 27, Лєвандовскі, 45+2, Камінскі, 55 – Каллман, 88

Група J

Бельгія – Казахстан – 6:0

Голи: Де Брюйне, 42, 84, Доку, 44, 60, Ніколя, 51, Меньє, 87

У групі А Німеччина у поєдинку з Північною Ірландією на своєму полі реабілітувалась за сенсаційну поразку у першому турі від Словаччини. Гнабрі вже на старті зустрічі вивів Бундестім вперед, однак на перерву команди пішли за рівного рахунку. По перерві господарі довго підбирали ключі до воріт суперника і зрештою зуміли вийти вперед – Амірі низом поцілив у правий кут після передачі Раума. А через три хвилини Вірц зняв питання щодо переможця, феноменально закрутивши у ліву дев'ятку.

У паралельній зустрічі Словаччина ледь не зганьбилась з Люксембургом. Гості до останнього не могли пробити оборону суперника, однак на останній хвилині Ріго таки забезпечний своїй команді стовідсотковий результат.

Таким чином Словаччина з 6-ма балами очолює квартет А. По три пункти мають Північна Ірландія і Німеччина, Люксембург залишається без очок.

У групі G Польща на очах власних уболівальників розбила Фінляндію. На три м'ячі господарів від Кеша, Лєвандовскі і Камінскі "Суомі" відповіли голом престижу на останніх хвилинах. Як наслідок, "Кадра" з 10 балами піднялась на другу сходинку, витіснивши Фінляндію на 3 місце (7 пунктів). У Нідерландів також 10 очок, однак "Ораньє" мають гру в запасі.

У квартеті J Бельгія каменя на камені не залишила від Казахстану. Шість сухих голів (серед яких два дублі Де Брюйне та Доку) підняли "червоних дияволів" на друге місце – в команди Руді Гарсії 10 очок. На один пункт бельгійців випереджає Північна Македонія. Казахстан з 3-ма балами четвертий.

