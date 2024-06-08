Головний тренер збірної Польщі Міхал Пробєж визначався зі списком гравців, які поїдуть на Євро-2024.

"Кадра" у п'ятницю, 7 червня, перемогла збірну України (3:1) у товариському матчі. Вже на другій хвилині матчу тренеру збірної Польщі Міхалу Пробєжу довелося міняти гравця. Арек Мілік через зіткнення з Русланом Маліновським отримав травму.

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Офіційний сайт Федерації футболу Польщі повідомив, що форвард Ювентуса не візьме участь в чемпіонаті Європи. У Міліка діагностували травму коліна. Крім Арека, Пробєж виключив зі списку Олівера Жиха і Павела Бохнєвіча.

Нагадаємо, що Польща на груповому етапі Євро-2024 зіграє проти Франції, Нідерландів і Австрії. Чемпіонат Європи стартує вже 14 червня.

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