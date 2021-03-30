Збірна Польщі має серйозні кадрові втрати перед матчем відбору до ЧС-2022 проти Англії.

Гжегож Крихов'як та Каміл П'ятковскі здали позитивні тести на наявність COVID-19, повідомляє Якуб Квіатковскі у твіттері.

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Таким чином, збірна Польщі не може розраховувати вже на п'ятьох гравців перед поєдинком з Англією. Раніше коронавірус виявили у Матеуша Кліха (перед матчем з Польщею, який відбувся 25 березня) та Лукаша Скорупскі (перед поєдинком із Андоррою). Вже у матчі з Андоррою травмувався Роберт Лєвандовскі – головна зірка команди.

Відзначимо, що Польща зустрінеться з Англією вже завтра, 31 березня, початок зустрічі о 21:45. Британці є лідером групи I з 6 очками, а Польща та Угорщина поділяють друге та третє місця з 4 пунктами.

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