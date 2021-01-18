Єжи Бженчек більше не виконуватиме обов'язки головного тренера "біло-червоних". Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Польського футбольного союзу.

"Україна виглядала як Іспанія": Лєвандовскі "зливає" тренера збірної Польщі? – скандальна реакція зірки

Причини такого рішення наразі невідомі. Польські ЗМІ запевняють, що це була не відставка. Зауважимо, що звільнення Бженчека є досить неочікуваним, адже нещодавно футбольний союз запевняв, що Єжи залишиться працювати у збірній.

До слова, Польща під керівництвом фахівця провела 24 поєдинки. Щоправда, останні матчі були не надто успішними у виконанні західних сусідів, а тому "біло-червоні" в еліті Ліги націй посіли лише 3 місце у групі з Італією, Нідерландами, Боснією та Герцеговиною.

Нагадаємо, що саме підопічні Єжи Бженчека не так давно (11 листопада) у товариському матчі перемогли збірну України з рахунком 2:0.

Нідерланди вирвали перемогу в Польщі, яка втратила Лєвандовскі – суперник України фінішував на другій позиції Ліги націй