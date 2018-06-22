Польща – Сенегал: прогноз на матч ЧС-2018

Польща та Сенегал зустрінуться 19 червня у Москві на груповому етапі ЧС-2018. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Польща – Сенегал відбудеться 19 червня у Москві на стадіоні Відкриття Арена. Початок гри – 18:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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Польща – Сенегал, прогноз букмекерів на матч ЧС-2018

Фахівці авторитетної контори William Hill вважають фаворитом матчу збірну Польщі. Коефіцієнт на перемогу "Кадри" становить 2.30. Потенційний тріумф Сенегалу оцінюється балом 3.50, а нічия – 2.90.

Bwin дає схожі коефіцієнти. На тріумф європейців – 2.35, а ось перемогу Сенегалу оцінюють коефіцієнтом 2.85. На нічийний підсумок гри ставлять 2.84.

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Нагадаємо, обидві збірні впевнено кваліфікувались на Мундіаль. Польща посіла перше місце у групі європейської кваліфікації, випередивши Данію. Сенегал також легко виграв групу, у якій грали Буркіна-Фасо, Кабо-Верде та ПАР.

Команди підходять до матчу приблизно з однаковими результатами у товариських поєдинках. У 2018 році Польща та Сенегал здобули по одній перемозі. Для цього полякам знадобилось 4 поєдинки, Сенегалу – 5.