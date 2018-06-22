Польща – Сенегал: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018 – як це було

Польща і Сенегал розпочали чемпіонат світу-2018 у групі H із очного поєдинку. Цікавий матч зрештою завершився перемогою африканців.

Матч Польща – Сенегал стартував о 18:00 за київським часом. У цій же групі раніше зіграли Колумбія та Японія. Матч завершився несподіваною перемогою азіатів – 1:2.

ЧС-2018 Польща – Сенегал: африканці мінімально здолали "Кадру"

На 38-й хвилині збірна Сенегалу вийшла вперед завдяки автоголу від Тьягу Ціонека. Хавбек Евертона Гуйє пробив по воротах, а м'яч рикошетом від захисника полетів у протилежний від Щенсни бік.

На 60-й хвилині сенегальці подвоїли перевагу завдяки Ньянгу. Форвард втік на побачення із кіпером, обіграв його, а потім і забив у порожні ворота.

За 4 хвилини до кінця поєдинку Гжегож Криховяк зумів скоротити розрив у рахунку та подарувати надію польським уболівальникам.

Польща – Сенегал – 1:2 – відео голів

Керманич збірної Польщі Адам Навалка розпочав із двома форвардами в старті – Лєвандовскі та Міліком. Натомість у стартовому складі збірної Сенегалу не знайшлося місця для оборонця Вест Хема Шейку Куяте.

Польща: Щенсни – Піщек, Паздан, Тьягу Ціонек, Рибус – Крихов'як, Блащиковскі, Зєлінскі, Гросіцкі – Лєвандовскі (к), Мілік

Сенегал: Хадім Н'Діайє – Мусса Ваге, Саліф Сане, Кулібалі, Сабалі – Гуйє, Альфред Н'Діайє, Сарр, Ньянг – Мане (к), Діуф

Польща – Сенегал: стартові склади на матч ЧС-2018: