toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
БРАЗИЛІЯ - КОСТА-РІКА НІГЕРІЯ - ІСЛАНДІЯ СЕРБІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТІЯ Новини ЧС 2018

Польща – Сенегал: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018 – як це було

19 червня 20:10 2463 Читать на русском
Польща – Сенегал: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018 – як це було
Польща – Сенегал: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018 – як це було

Польща і Сенегал розпочали чемпіонат світу-2018 у групі H із очного поєдинку. Цікавий матч зрештою завершився перемогою африканців.

Матч Польща – Сенегал стартував о 18:00 за київським часом. У цій же групі раніше зіграли Колумбія та Японія. Матч завершився несподіваною перемогою азіатів – 1:2.

ЧС-2018 Польща – Сенегал: африканці мінімально здолали "Кадру"

На 38-й хвилині збірна Сенегалу вийшла вперед завдяки автоголу від Тьягу Ціонека. Хавбек Евертона Гуйє пробив по воротах, а м'яч рикошетом від захисника полетів у протилежний від Щенсни бік.

На 60-й хвилині сенегальці подвоїли перевагу завдяки Ньянгу. Форвард втік на побачення із кіпером, обіграв його, а потім і забив у порожні ворота.

За 4 хвилини до кінця поєдинку Гжегож Криховяк зумів скоротити розрив у рахунку та подарувати надію польським уболівальникам.

Польща – Сенегал – 1:2 – відео голів

Керманич збірної Польщі Адам Навалка розпочав із двома форвардами в старті – Лєвандовскі та Міліком. Натомість у стартовому складі збірної Сенегалу не знайшлося місця для оборонця Вест Хема Шейку Куяте.

Польща: Щенсни – Піщек, Паздан, Тьягу Ціонек, Рибус – Крихов'як, Блащиковскі, Зєлінскі, Гросіцкі – Лєвандовскі (к), Мілік

Сенегал: Хадім Н'Діайє – Мусса Ваге, Саліф Сане, Кулібалі, Сабалі – Гуйє, Альфред Н'Діайє, Сарр, Ньянг – Мане (к), Діуф

Польща – Сенегал: стартові склади на матч ЧС-2018:

ЧС-2018 1 тур

Польща - Сенегал: Вівторок 19 червня 2018

Польща
Матч завершено
1 : 2
Сенегал
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Польща Польща ЧС 2018 Польща - Сенегал Сенегал Сенегал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
43
хв
Нігерія
18:00
Ісландія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук