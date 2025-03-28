Екстракляса вперше в історії отримала дві команди з нового сезону Ліги чемпіонів. УПЛ на цьому фоні переживає драматичне падіння, але не все так погано, як видається.

Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про причини історичного успіху клубів з чемпіонату Польщі, що може стати справжнім натхненням для України, яка переживає складні часи на єврокубковому рівні.

Ліга Європи та Ліга конференцій: визначилися всі пари чвертьфіналів

Багато хто в негативному ключі сприймає змінив, які настали в УПЛ після падіння за топ-20 в Таблиці коефіцієнтів УЄФА. Мовляв, і клубів тепер менше буде (4), і в ЛЧ путівка лише одна, та й там потрібно кваліфікуватися з ранніх раундів, чого вже давно не було. Однак погляньте на те, що сталося з поляками, які зроду зірок з неба не хапали. Та й кілька інших країн, що нас випередили, дають привід для оптимізму.

Норвегія, Польща, Данія, Ізраїль, Кіпр, Хорватія, Швеція. Незвично бачити їх вище на клубному рівні? А всіх їх об'єднує те, що мають лише 4 клуби в єврокубках, а більшість очок набирають зовсім не через Лігу чемпіонів. Тож як це сталося і як українським командам повертати свої позиції, щоб не лише чемпіон, а й срібний призер УПЛ міг претендувати на гру в ЛЧ?

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Польща завоювала 15 місце в Таблиці коефіцієнтів у сезоні 2024/25. Це найвище її досягнення за 45 років. У груповому етапі ЛЧ поляки грали взагалі лише тричі. Легія 1995/96 навіть до чвертьфіналу добралася, але в решті Польща переважно провалювалася в головному євротурнірі. До слова, за лідера нинішнього розіграшу Екстракляси грає найрезультативніший українець ліги останніх сезонів та другий в історії – Владислав Кочергін (5 голів і 3 асисти). Ракув переважає Ягеллонію та Лех на 1 бал кожного, тому говорити про золото зарано, але в разі успіху розпочне свою пригоду в ЛЧ з 2 кваліфікаційного раунду.

Przeglad Sportowy проаналізував, що насправді велике значення мали не зовсім справедливі правила нарахування балів у таких турнірах, як Ліга Європи й Ліга конференцій. Легія та Ягеллонія цього березня вийшли у чвертьфінал третього за рангом клубного змагання УЄФА. Це дало гарантоване 15 місце в Таблиці коефіцієнтів, а ще вперше за 48 років 5 команд в єврокубках та 2 в ЛЧ, починаючи із сезону 2026/27.

Багато хто ставить під сумнів, а чи коректно оцінювати перемогу (2 бали) та нічию (1) в основній фазі всіх трьох турнірів, але це так. Єдина різниця у преміюванні остаточного місця команди. За кожне місце вище 24 в ЛЧ та ЛЄ дають 0,25, тоді як в ЛК – по 0,125. Якщо ж говорити про 1-8 місця, то у всіх турнірах командам додається по 0,25 за якнайвищий рядок. Лише учасникам основного етапу Ліги чемпіонів дають бонусні 6 очок, яких нема в ЛЄ та ЛК. Тож найкращий клуб ЛЧ поповнює рейтинг на 12 пунктів, в ЛЄ – на 6, а в ЛК – на 4.

El Raków se pone líder provisional de #Ekstraklasa tras vencer 1-0 al Górnik Zabrze con este gol de Vladyslav Kochergin . Gran jugada individual y bonito remate para un triunfo basado en una sólida defensa. Trelowski lleva 13 porterías a 0#RCZGÓRpic.twitter.com/KiVcIRkbK3 — Eugenio González Aguilera (@Eugeniogonza2) February 22, 2025

За прохід у наступні етапи Ліга чемпіонів нагороджує 1,5 очка, Ліга Європи – 1, Ліга конференцій – 0,5. У двох найсильніших турнірах мінімум по 8 матчів для кожного учасника, тоді як ЛК дає на 2 менше, аби набрати очки. Однак всі ці відмінності не компенсують різниці у класі суперників, відповідно складності набору очок у трьох змаганнях. Для УПЛ це важливо, адже друге і третє місця тепер не дають навіть путівку в ЛЄ. Тож наразі Шахтарю та Олександрії доводиться думати про участь у Лізі конференцій, якщо ніхто з них не виграє Кубок України.

ЛК – це турнір, де цьогоріч лише Челсі, Фіорентина та Бетіс видаються нездоланними суперниками. Подібних команд в ЛЄ є вже кільканадцять, а далі й середняки значно вищого класу, бюджету й амбіцій. Тож система банально виштовхує вчорашніх аутсайдерів на небувалі місця в Таблиці коефіцієнтів саме завдяки успіхам в ЛК. Тоді як клуби з таких чемпіонатів, як УПЛ, мають більше учасників, на яких треба ділити всі набрані очки, та грають у турнірах, де значно важче ці всі бали набирати.

Просто подивіться на шлях Ягеллонії. Чвертьфіналіст Ліги конференцій 2024/25 спершу покинув ЛЧ після поразок від Буде-Глімт (1:5 за сумою), а потім з тріском влетів Аяксу в ЛЄ із загальним рахунком 1:7. А Динамо ж не самотнє у своїх труднощах та несподівано ранньому вильоті відразу після основної фази Ліги Європи. Спортінг Брага, Хоффенхайм, Бешикташ чи Ніцца мають значно більші трансферні бюджети й не змушені сушити собі голову через повномасштабну війну та ускладнену логістику.

Польські ЗМІ відзначають, що Україна була на 12 місці в Таблиці коефіцієнтів до початку російської агресії у 2022 році. Ослаблення фінансових та інших можливостей УПЛ допомогло представникам Екстракляси. Адже в іншому випадку поляки сумніваються, що їм вдалося б вирватися на останнє 15 місце, що дає право на 2 учасників кваліфікації Ліги чемпіонів. Крім того, варто згадати, що Дніпро-1 якраз у найслабшому турнірі навіть не зіграв, знявшись зі змагань, але очки ділили й на 5 зайвого.

Так, загальний рівень чемпіонату Польщі зріс, тут кожен може перемогти чи відібрати очки в кожного. Є гарне фінансування, зокрема й державне. Однак українські клуби теж все це проходили, а зараз подібну інтригу бачимо ледь не в кожному матчі навіть Динамо і Шахтаря. Нам не вперше відбиватися з найнижчих позицій. І саме зменшення єврокубкових учасників, сприятливе і Ліга конференцій можуть повернути на 2 місця в ЛЧ. Не потрібно вигадувати велосипед. Прикладів удосталь. Вистачити може навіть двох команд, як це зазвичай було в єврокубковій історії України.