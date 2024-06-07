Збірна України грає проти Польщі у підготовчому спарингу перед Євро-2024. Дивіться відео голів та огляд матчу в цій новині на "Футбол 24".

Це другий товариський матч команди Сергія Реброва перед Євро-2024, кілька днів тому наша збірна розписала "суху" нічию з Німеччиною. Поперду в України ще спаринг з Молдовою. Польща ж грає перший товариський матч, далі буде ще один – з Туреччиною.

Польща – Україна: стартові склади та онлайн-трансляція товариського матчу – Ребров здивував

Звітна гра почалася погано для України. За 16 хвилин "синьо-жовті" пропустили двічі. Спочатку Валюкевіч відзначився після подачі з кутового, а згодом перевагу поляків подвоїв Зєлінскі, який точно пробив з-за меж штрафного, а наші захисники і Бущан виявилися неготовими.

Польща – Україна: відео гола Валюкевіча:

️ Sebastian Szymański’nin ortasında oluşan karambolde Walukiewicz topu ağlarla buluşturdu! pic.twitter.com/wEyUKS3MN7 — S Sport (@ssporttr) June 7, 2024

Польща – Україна: відео гола Зєлінскі: