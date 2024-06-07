Польща – Україна: відео голів – Бущан пропустив два "швидких" м'ячі
Збірна України грає проти Польщі у підготовчому спарингу перед Євро-2024. Дивіться відео голів та огляд матчу в цій новині на "Футбол 24".
Це другий товариський матч команди Сергія Реброва перед Євро-2024, кілька днів тому наша збірна розписала "суху" нічию з Німеччиною. Поперду в України ще спаринг з Молдовою. Польща ж грає перший товариський матч, далі буде ще один – з Туреччиною.
Польща – Україна: стартові склади та онлайн-трансляція товариського матчу – Ребров здивував
Звітна гра почалася погано для України. За 16 хвилин "синьо-жовті" пропустили двічі. Спочатку Валюкевіч відзначився після подачі з кутового, а згодом перевагу поляків подвоїв Зєлінскі, який точно пробив з-за меж штрафного, а наші захисники і Бущан виявилися неготовими.
Польща – Україна: відео гола Валюкевіча:
Польща – Україна: відео гола Зєлінскі: