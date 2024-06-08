Фанати збірної України визначили найкращого за мотивами товариського матчу проти Польщі.

Нагороду "Лев матчу" отримав автор єдиного гола "синьо-жовтих" Артем Довбик, повідомляє прес-служба УАФ.

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Форвард Жирони набрав 60% голосів і майже в 10 раз випередив найближчого переслідувача – Руслана Маліновського (7%). Серед інших гравців збірної України симпатії вболівальників розподілились наступним чином:

6% – Олександр Зубков,

5% – Георгій Бущан,

4% – Віталій Миколенко,

3% – Георгій Судаков, Андрій Ярмоленко і Максим Таловєвров,

2% – Валерій Бондар, Олександр Тимчик і Михайло Мудрик,

1% – Сергій Сидорчук.

Нагадаємо, підопічні Сергія Реброва неочікувано програли полякам з рахунком 1:3. Попереду у "синьо-жовтих" завершальний спаринг проти Молдови.

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