"Звичайно, найкраще, напевно, було б зіграти два матчі. Але календар матчів збірних опрацьовувався давно і навряд чи вже була можливість скасувати гру з поляками. З іншого боку, у тренерського штабу нашої збірної буде можливість переглянути в ділі молодих гравців, перевірити їхній рівень і готовність грати в головній команді країни.

Польща – Україна: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Тренери отримають інформацію, а футболісти хороший досвід на міжнародному рівні. В таких матчах, нехай і в товариських, вони підвищують свою майстерність. Тим більше, що збірна Польщі – серйозний суперник. Дуже добре організована команда, цілеспрямована. Сюрпризів від неї чекати не варто, але вона вміє виявляти бійцівські якості і вірить в свої сили.

Звичайно, Лєвандовскі – провідний гравець збірної Польщі. У нього був божевільний сезон в клубі, велике навантаження. Тому тренери дали можливість йому відпочити. З іншого боку, нашим захисникам могла випасти можливість перевірити себе на тлі такого майстра. Але я впевнений, що замість Лєвандовскі вийде футболіст, який буде сильно мотивований, щоб проявити себе", – резюмував Ващук в коментарі Команда№1.

Польща – Україна: анонс товариського матчу