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Польща – Україна: УАФ офіційно назвала нову дату поєдинку

6 липня 19:31 - Читать на русском
Польща – Україна: УАФ офіційно назвала нову дату поєдинку
Збірна України / УАФ

Українська асоціація футболу оприлюднила дату товариського матчу між збірними Польщі та України.

 

11 листопада 2020 року на стадіоні Шльонський у Хожуві національна збірна України проведе товариський поєдинок із Польщею. Зустріч розпочнеться о 21.45 за київським часом, повідомляє прес-служба УАФ.

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Нагадаємо, що цей поєдинок був запланований на 31 березня поточного року, але через пандемію вірусу COVID-19 його було перенесено.

Додамо, що за кілька днів після зустрічі із Польщею (14-го та 17 листопада) збірна України проведе два виїзні матчі в рамках Ліги націй – проти команд Німеччини та Швейцарії відповідно.

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