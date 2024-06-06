Перед стартом Євро-2024 у поляків заплановані ще два спаринги. Схоже, Міхал Пробєж налаштований поставитися до них по-різному.

Польща – Україна: спаринг "синьо-жовтих" перед Євро-2024 обслуговуватиме рефері, який судив фінал Кубка Англії

За інформацією Sport.pl, проти України не згріє більшість лідерів збірної Польщі. В основному шанс отримають ті гравці, які останнім часом грали трохи менше. Тобто поляки зіграють резервом. Є чітке рішення щодо голкіперів: Щенсни пропустить матч, а Лукаш Скорупсі та Марцін Булка проведуть по 45 хвилин.

Нагадаємо, матч Польща – Україна відбудеться 7 червня у Варшаві. Далі у цих команд заплановано ще по одному спарингу: підопічні Пробєжа 10 червня зіграють проти Туреччини, а команда Реброва на день пізніше зустрінеться з Молдовою.