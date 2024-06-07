Наразі у таборі "Кадри" перебуває 29 футболістів. На фінальну частину Євро можна заявити лише 26, тому трьох ще потрібно викреслити.

"Україна нам не дуже цікава": наставник Польщі розсекретив задум Реброва і розкритикував ЗМІ за хейт гравців

Спаринг з Україною буде ледь не останнім шансом перевірити якнайбільше гравців, але Міхал Пробєж вирішив по-іншому. Якщо вірити офіційному сайту УЄФА, головний тренер збірної Польщі викинув із заявки на матч аж 8 підопічних! Це Ян Беднарек, Павло Давідовіч, Пшемислав Франковскі, Якуб Пьотровскі, Бартош Сліш, Даміан Шиманскі, Кшиштоф Пйонтек та Кароль Свідерскі.

Нагадаємо, матч Польща – Україна відбудеться вже сьогодні, стартовий свисток о 21:45. Це буде другий з трьох спарингів команди Сергія Реброва в рамках підготовки до Євро-2024. Раніше "синьо-жовті" розписали нульову нічию з Німеччиною, а 11 червня зійдуться з Молдовою у Кишиневі. Старт на чемпіонаті Європи – 17 червня матчем проти Румунії.

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