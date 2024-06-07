Визначились коментатори, які працюватимуть на товариському матчі між польською та українською командами.

Поєдинок між збірними Польщі та України коментуватимуть Владислав Шалота та Вадим Шевякін, повідомляє Telegram-канал "Хмільний Гріліш".

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Цікаво, що для Шалоти цей матч "синьо-жовтих" стане лише другим у кар'єрі – вперше він коментував поєдинок збірної України у липні 2021 року. Це був чвертьфінал Євро-2020 проти Англії.

Нагадаємо, дуель між Польщею та Україною відбудеться вже сьогодні, 7 червня, у Варшаві. Стартовий свисток пролунає о 21:45. Це буде другий з трьох спарингів команди Сергія Реброва в рамках підготовки до Євро-2024. Раніше "синьо-жовті" розписали нульову нічию з Німеччиною, а 11 червня зійдуться з Молдовою у Кишиневі.

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