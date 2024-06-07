Після виснажливої нічиєї в Німеччині Ребров повністю оновив стартовий склад. Матч, як і онлайн-трансляція Польща – Україна на "Футбол 24", стартував о 21:45. Розважливий початок зустрічі, в якому Маліновський травмував Міліка, який підліз під ногу Руслану. Українці класно затискали суперника у пресингу, але перша ж вилазка господарів завершилась кутовим і безглуздим голом. Масове запаморочення оборони, плюс Саламон за шию прихопив Таловєрова, а Бущан пускає поміж ніг з кількох метрів.

Польща – Україна: стартові склади та онлайн-трансляція товариського матчу – Ребров здивував

"Синьо-жовті" миттєво забули про свою гру. Пливе збірна від якихсь абсолютно банальних дій поляків, яких вперше трохи погнали вперед трибуни Народового. Навіс Зєлініскі під пасивним наглядом Ярмоленка. Маліновський відхиляється, не менш ніжно опускає голову Бондар. Снаряд пірнає в нижній кут, а Бущан напрочуд емоційно лається на свою оборону. Третій уже, як ніж у спину. Від Романчука, колишнього українця, який так виспівує польський гімн так, як не всі його нові земляки здатні. Зубков випустив Тараса на кутовому, знову безпорадність на стандарті, знову воротар у напівпозиції.

Польща – Україна: відео голів – нам забив колишній українець, Довбик рятує від розгрому

Таке враження, що позалітали всі дурні за матч з німцями. По суті з гри у Польщі повний НУЛЬ. Було одне закидання на Буксу. Бущан добре відіграв, але там настільки підозра на положення поза грою, що навіть польський транслятор не довів повтор епізоду до кінця, а обмежився офсайдною лінією. У нас крутий дальній пас у штрафний, Тимчик дивом не прошив Скорупскі з кількох метрів. Ну, і зразкова вертикальна комбінація від свого штрафного до чужого. Сидорчук на Маліновського в центр поля, той пасує Довбику, який спокійно хитає Ківйора та Саламона і пробиває повз.

Артем виправився за перший пропущений, адже при обороні своїх воріт послизнувся і впав, втративши Урбанскі з поля зору. Гол і якась аж надто висока гарячкова позиція голкіпера Болоньї не стали несподіванкою. Перед моментом показали Скорупскі після звичайнісінької нашої комбінації, не доведеної до удару. Очі бігали, весь на нервовому адреналіні. Очевидно, не дуже готовий і Миколенко після травми. Саме з його зони прийшов перший результативний кутовий, хоча суперника біля володінь Бущана не було видно і близько. Замінив Віталія уже в перерві Зінченко.

Нарешті щось побачили в позиційній атаці і від Польщі. Зєлінскі віддав класну діагональ на лівий кут, Залевскі обіграв візаві і подав з лівого краю, Скурашь з льоту дав над воротами. Тимчик знову страждає, Залевскі садить його на жовту. Довбик отримав пас на правому фланзі, легко обіграв Саламона і пробив з рикошетом від Ківйора повз ворота на кутовий, з яких ми сьогодні тільки пропускати вміємо.

Лєвандовскі вийшов після 60 хвилини. Романчук теж зламався, двічі сидів на газоні й таки не змін продовжити гру. Залевску вчергове знущально легко обходить Тимчика і подає на дальню. Лєвандовскі чомусь проти Зінченка діяв. Сашко не дав Роберту влучити. Дуже добре кілька разів проходили ці закидання Ярмоленка на Тимчика. Швидкість правого захисника Динамо топ, поляки не встигають і близько. Однак спершу задовго дивився у штрафний і дав Залевскі заблокувати себе, а потім вальнув кудись у бік кутового, хоча Олександру ніхто не заважав подати націленіше.

Михайліченко, Циганков і Мудрик замінили Маліновського, Ярмоленка та Зубкова. Михайло відразу ж міг забивати після кобмінації наших з Жирони. Пробив, на жаль, дуже високо. Жахіття поляків триває. Залевскі відібрав у Тимчика, рванув по флангу і зупинився. Це третя заміна через травму. Форвард Ювентуса, вінгбек Роми і колишній українець ризикують тепер чемпіонатом Європи. Зєлінскі має цей пас зі стандарту, тепер подача з правого флангу зі штрафного, Бущан ефектно рятує після удару Букси.

Ванат замінив Довбика на останні 15 хвилин. Як же додав Мудрик. Класне накидання на Ваната, який падає, але Судаков підбирає і гатить а-ля Тимчик у першому таймі - напролом у голкіпера, який, о Диво, нікуди з воріт не зник. Мудрик не вимикається, високо повертає м'яч, і вже Зінченко з тої ж позиції на куті воротарського стріляє вище. Гостро проходить наш вінгер Челсі, але останній пас нікому замкнути.

Поляки прокинулися наприкінці зустрічі. Лєвандовскі завдяки генію Букси (стіночка з п'яточкою) вирвався на оперативний простір, Бущан виручив. Пухач здалеку стріляє, наш підбір сьогодні відсутній, як клас. Вчергове сейвить кіпер Динамо, знов і знов виправляючись за не зовсім впевнені дії при пропущених голах. Якось не дуже в тему вийшов Зінченко, чиї паси гальмували можливості швидких переходів.

Ванат більше зосередився на тому, щоб намалювати пенальті, ніж обійти Скорупскі на 90+4. Мішанина гравців основи з запасом не вразила, другий склад Польщі витиснув більше позитиву, ніж наші резерви. Стартовий склад маємо побачити вже проти Молдови.

Україна вистояла в Німеччині перед Євро-2024 – 33 удари, гол Довбика з офсайду, експерименти Реброва і 5:3 за влучаннями