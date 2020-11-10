Лідер збірної України Андрій Пятов відповів на кілька питань перед спарингом проти поляків.

"Чи пам'ятаю матч у Варшаві у 2013-му (українці перемогли поляків 3:1 – прим.)? Це вже історія, зараз у нас новий виклик, змінились гравці, буде дуже цікаво подивитись на нашу завтрашню гру.

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Приїзд Усика до табору збірної? Приємно, що чемпіон завітав до нас, це певний заряд позитиву перед трьома матчами.

Відсутність Лєвандовскі? Ми завжди намагаємось грати проти найсильніших, тому шкода, що Роберт завтра не зіграє, але у суперника є не менш небезпечні гравці", – сказав Пятов на прес-конференції.

Нагадаємо, національна команда Польщі прийматиме Україну 11 листопада на стадіоні в Хожуві. Поєдинок стартує о 21:45.

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