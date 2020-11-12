"Єдине, чим я незадоволений – це результат. Команда показала дуже хороший футбол, дуже творчу гру з хорошою структурою. Чого нам бракувало – реалізації. Ми допустили дві помилки, і дуже сильно поплатилися за них. Це футбол, не треба робити з цього особливої ​​драми. Я задоволений грою і футболістами. Якщо прибрати результат, я додам цей матч в актив.

Польща – Україна – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Намагалися збалансувати склад, як і Польща. Хтось грав 45 хвилин, хтось взагалі не грав. Нас чекають важливі матчі. Спаринг дав достатньо інформації обом тренерам. Не бачу сенсу робити загальну оцінку. Для мене це позитивний матч: за віддачею, організацією, структурою.

Щодо Луніна. У всіх буває. У нього зрізався м'яч. Якість поля не зовсім відповідала рівню нашої гри. Це проблема, нам трохи важко було грати, тому що контролювати м'яч на цьому полі важче. Воно не зовсім хорошої якості, через це Лунін, напевно, і помилився.

У мене хороші футболісти, ми добре грали, створювали моменти. Бувають дні, коли ти не забиваєш. Структурно гра була дуже правильною. Ми маневрували і постійно намагалися контролювати м'яч, були хороші комбінації і взаємодії.

В обороні грали компактно. Припустилися кількох помилок, за які поплатилися. В іншому – це футбол. Ми повинні допрацьовувати в реалізації, буду говорити з гравцями на цю тему.

Чому обрав Луніна, а не Різника? Лунін – молодий і перспективний воротар, який грає в хорошій команді. Так, у нього мало ігрового часу, але для цього і потрібні спаринги. Крім помилки, він зіграв добре, я задоволений ним.

Які варіанти крім Коноплі та Бондаря розглядали на правому фланзі оборони? У нас немає багато варіантів. Так вийшло, що у нас з однієї позиції постійно по двоє людей випадає: то два воротарі, то два центральні захисники, то два крайніх захисники. У нас на цій позиції проблема. Конопля зіграв дуже добре. У другому таймі ми дали можливість Бондарю, щоб подивитися, чи зможе він зіграти на цій позиції. Він теж непогано увійшов у гру. У нас попереду матчі з Німеччиною і Швейцарією. Нам потрібні гравці, які зможуть вирішувати завдання.

Чому Буяльський не отримав виклик? У нас достатньо хавбеків, які працювали в системі Динамо. Буяльський через травми пропускав останні матчі, зараз він добре виглядає в команді. У нас є кістяк, але я його завжди розглядаю його як кандидата. Коли він приїжджав, я завжди був задоволений його роботою і ставленням. На даний момент ми викликали саме цих гравців", – сказав Шевченко для YouTube-каналу УАФ.

Додамо, що обом командам у листопаді доведеться зіграти завершальні матчі Ліги націй – Польща зустрінеться з Італією та Нідерландами, а Україна з Німеччиною та Швейцарією.

Польща обіграла Україну в товариському матчі без логіки – подарунки Ярмоленка і Луніна стали вирішальними