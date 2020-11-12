Польща – Україна: Модер високо оцінив рівень підопічних Шевченка – хавбек відзначився дебютним голом за збірну
Півзахисник Леха Якуб Модер поділився емоціями від перемоги над збірною України (2:0) у спарингу.
"Важка зустріч. Україна – дуже хороша команда. Вони були добре організовані. Ми забили перший гол після помилки, це трохи нам допомогло. У збірної України багато хороших гравців, і вони кілька разів загрожували нашим воротам. На щастя, ми перемогли.
Польща – Україна – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Мій гол? Я роблю все, щоб моє становище в команді було якомога кращим", – цитує Модера wp.pl.
Варто відзначити, що 21-річному поляку вдалось за одну хвилину після виходу на заміну відзначитись дебютним голом у футболці національної команди.
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