Півзахисник Леха Якуб Модер поділився емоціями від перемоги над збірною України (2:0) у спарингу.

"Важка зустріч. Україна – дуже хороша команда. Вони були добре організовані. Ми забили перший гол після помилки, це трохи нам допомогло. У збірної України багато хороших гравців, і вони кілька разів загрожували нашим воротам. На щастя, ми перемогли.

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Мій гол? Я роблю все, щоб моє становище в команді було якомога кращим", – цитує Модера wp.pl.

Варто відзначити, що 21-річному поляку вдалось за одну хвилину після виходу на заміну відзначитись дебютним голом у футболці національної команди.

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