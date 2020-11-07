Польща – Україна: матч офіційно пройде без глядачів
16:26 - Читать на русском
У товариському поєдинку перед Лігою націй збірні залишаться без підтримки на трибунах.
Як відомо, 11 листопада в Хожуві на Сілезькому стадіоні відбудеться спаринг за участі національних команд Польщі та України.
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Як повідомив офіційний сайт УАФ, перший поєдинок підопічних Шевченка у листопаді пройде за порожніх трибун. Зауважимо, матч буде підготовчим до непростих зустрічей у Лізі націй.
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