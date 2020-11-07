У товариському поєдинку перед Лігою націй збірні залишаться без підтримки на трибунах.

Як відомо, 11 листопада в Хожуві на Сілезькому стадіоні відбудеться спаринг за участі національних команд Польщі та України.

Шевченко довикликав у збірну України Кравця та отримав приємне підсилення перед матчами Ліги націй

Як повідомив офіційний сайт УАФ, перший поєдинок підопічних Шевченка у листопаді пройде за порожніх трибун. Зауважимо, матч буде підготовчим до непростих зустрічей у Лізі націй.

Вже 14 листопада "синьо-жовті" в Лейпцигу зіграють із Німеччиною, а 17-го в Люцерні – зі Швейцарією.

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