Польща – Україна: квитки на контрольний матч вже у продажу

Польща – Україна: квитки вже у продажу

Національна збірна команда України з футболу розпочинає свою підготовку до фінального турніру Євро 2020.

27 березня у Парижі збірна України зіграє зі збірною Франції. А 31 березня у місті Хожуві зі збірною Польщі.

Наразі стартує продаж квитків на контрольний матч національних збірних командами Польщі та України. Гра пройде на Сілезькому стадіоні міста Хожув і розпочнеться о 20:45 за місцевим часом.

Вболівальники, які бажають підтримати головну команду країни на матчі проти збірної Польщі, можуть придбати квитки на сайті www.tiсketsbox.com у період з 30 січня по 3 березня 2020 року.

Умови продажу квитків:

на один аккаунт можна замовити не більше 4-х квитків;

при замовленні обов’язково необхідно надати свої особисті дані та дані інших осіб, для яких ви замовляєте квитки (номер закордонного паспорту, ім’я та прізвище, як вказано у паспорті, дату народження);

квитки не є іменними, проте, з міркувань безпеки збираються паспортні дані;

інформація про отримання квитків на матч Польща - Україна, що придбані через сайт www.tiсketsbox.com, буде повідомлена додатково шляхом надсилання листа на електронну адресу замовника;

для отримання квитків потрібно обов’язково мати при собі роздрукований сертифікат та паспорти. Такий сертифікат надійде на вашу електронну адресу після здійснення процедури оплати;

квитки поверненню та обміну не підлягають;

квитки продаються в сектор для українських вболівальників. Конкретні ряд та місце не вказуються.

Вартість одного квитка в сектор українських вболівальників становить 70 PLN. Вартість квитка – 485 гривень. Сума в національній валюті вказана з урахуванням вартості адміністративних витрат, придбання валюти та комісії банку за переказ коштів. Додатковий сервісний збір у розмірі 8% сплачується за послуги компанії ticketsbox.com.

УВАГА! ПРОДАЖ КВИТКІВ НА ЦЕЙ МАТЧ ВІДБУВАЄТЬСЯ ЛИШЕ ОНЛАЙН. ПРОДАЖУ КВИТКІВ В КАСАХ СІЛЕЗЬКОГО СТАДІОНУ У ХОЖУВІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО.

Підтримайте національну збірну в Польщі!

#МиЗбірна!