Стало відомо, в яких комплектах форми зіграють національні збірні України та Польщі у спарингу перед матчами Ліги націй.

На традиційній передматчевій нараді було визначено, що команда Андрія Шевченка вийде на поле стадіону в Хожуві у синій формі, а голкіпер – у зеленій.

Збірна України оголосила заявку на матч проти Польщі – Шевченко здивував відсутністю зірки Шахтаря

Як інформує офіційний сайт УАФ, наші суперники проведуть спаринг у білому екіпіруванні, а їхній воротар гратиме у жовтій футболці.

Зауважимо, вже сьогодні, 11 листопада, підопічні Шевченка зіграють у спарингу з Польщею, початок о 21:45. Цей товариський матч стане підготовчим до Ліги націй, де українці протистоятимуть Німеччині та Швейцарії 14 і 17 числа відповідно.

Польща – Україна: анонс товариського матчу