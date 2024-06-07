Збірна України може розраховувати на потужну підтримку у товариському матчі проти Польщі.

Польські вболівальники не поспішають купувати квитки на спаринг проти "синьо-жовтих", повідомляють Meczyki.

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Національний стадіон у Варшаві може вмістити 58 580 глядачів, але станом на вечір четверга було продано лише 45 тисяч квитків. Натомість українці не зволікають, розкупивши гостьову квоту у 2,5 тисячі квитків за лічені години. Насправді очікується, що наших фанатів взагалі буде понад 5 тисяч. Багато українців мають польський PESEL, який дає право купувати квиток у будь-якому секторі.

Нагадаємо, матч Польща – Україна відбудеться вже сьогодні, стартовий свисток о 21:45. Це буде другий з трьох спарингів команди Сергія Реброва в рамках підготовки до Євро-2024. Раніше вони розписали нульову нічию з Німеччиною, а 11 червня зійдуться з Молдовою у Кишиневі. Старт на чемпіонаті Європи – 17 червня матчем проти Румунії.

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