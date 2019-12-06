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Польща – Україна: господарі офіційно назвали місце проведення матчу

20:43 882 Читать на русском
Польща – Україна: господарі офіційно назвали місце проведення матчу
Стадіон Шльонський / фото із відкритих джерел

Збірна України стане одним з 4-х суперників Польщі в рамках підготовки до Чемпіонату Європи.

Польська футбольна асоціація підтвердила, що Хожув прийме товариський матч між їхньою національною командою та Україною.

Що чекає збірну України на Євро-2020?

Додамо, спочатку планувалося, що команду Андрія Шевченка приймуть у Варшаві. Стадіон Шльонський у Хожуві вміщує 47 246 глядачів.

Зустріч запланована на 31 березня, попри те, що на цей же день припадають вирішальні стикові поєдинки за право здобути останні 4 путівки на Євро-2020, а УЄФА висловлював бажання, аби ці зустрічі не накладалися на товариські.

Цікаво, що збірна Польщі усі товариські поєдинки перед стартом Євро-2020 проведе на домашніх аренах. Окрім України, "Кадра" зіграє проти Румунії, Росії та Ісландії.

Результати жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні дізнались суперників

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Головне Товариські матчі Євро-2020 Польща Польща Україна Україна Збірна України
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