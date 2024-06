Поляки вирішили провести тільки два товариських матчі перед Євро-2024. Головний тренер "Кадри" – Міхал Пробєж – не дуже задоволений цим фактом, бо вже після першого ж спарингу йому необхідно сформувати фінальну заявку. Втім, у тренерського штабу не так і багато дилем щодо трійки "невдах", і серед них з 99-відсотковою вірогідністю опиниться Тарас Романчук (натуралізований українець з Ягеллонії).

"Мені дадуть шанс": український легіонер, який запалює у Європі, зізнався, чи погодився б грати за збірну Польщі

Можливо, Тарас навіть сьогодні вийде на поле, адже польські ЗМІ прогнозують резервний склад на Україну. Доволі дивне рішення. Наша збірна точно намагалася б відпрацьовувати гру першим номером, а Польща у своїй групі зустрінеться з Нідерландами, Францією та Австрією. Враховуючи силу суперників, "Кадрі" було б вигідно перевірити свою основну оборону.

Неочевидні рішення із сумнівними перспективами цілком лягають в логіку керівництва польського футболу. Національна команда протягом останніх трьох років пережила чотири зміни тренерів, причому всі вони були різними за стилем. Різнопланові португальці (атакувальний Соуза й прагматичний Сантуш) чергувалися з місцевими фахівцями.

На ЧС-2022 поляки вийшли із групи й вилетіли від Аргентини, але в цілому "Кадра" давно не вражає. На Євро-2024 наш сьогоднішній суперник зміг пробитись тільки через плей-офф, після двох 0:0 з Уельсом – у себе в групі ж команда стала третьою після Албанії та Чехії. Та і склад Польщі, при всіх Лєвандовських і Зелінських, не так вже й лякає – в України лайн-ап не гірший, а то і кращий.

Востаннє наша збірна зустрічалась з "Кадрою" в 2020-му, зігравши у Варшаві на день незалежності Польщі. Тоді "синьо-жовті" програли з рахунком 2:0, однак навіть поляки визнали – за рівнем гри українці були набагато сильніші й прогресивніші. Просто не вистачило реалізації.

А ще полякам допоміг легендарний ляп Луніна. В той день Андрій став найкращим подарунком для західних сусідів, однак тоді він був молодим, з мінімумом практики й браком досвіду. Сьогодні ж основний голкіпер Реала у сезоні 2023/24 може взяти реванш – наш голкіпер вже насвяткувався в Мадриді й повернувся до заявки.

| Lunin tries a bold move to be a sweeper, miss hits the ball which gifts Poland the goal.



Not any game-time this season but his confidence seems excellent. #rmalive pic.twitter.com/0YEnSssm1k