"Футбол, звичайно, буває непередбачуваний, але такі матчі, як цей, програвати не можна. Прикро, що так вийшло... По грі наша національна команда ні в чому не поступалася полякам, а в першому таймі перевершувала господарів поля майже за всіма компонентами

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Важко сказати, чому у збірної України саме в цьому поєдинку нічого не виходило на вістрі атаки. Або майже нічого? Це питання теж можна задати, адже були ж чудові моменти у Зінченка і Циганкова. коли збірну Польщі рятувала тільки феноменальна гра в рамці її голкіпера. Промах Ярмоленка з пенальті? Буває... Пам'ятаю, навіть такий майстер виконання 11-метрових, як Барезі, з "позначки" промахувався. Думаю, що Андрію не варто засмучуватися.

Кого не вистачило? Перший, хто приходить на розум, – це Миколенко. Він би додав порядку в обороні і гостроти на фланзі. Ну і, звичайно ж, не вистачало Маліновського зі Степаненком. Всі вони – важливі гвинтики "синьо-жовтої" машини. Однак, у нас зараз така кількість талантів, що забуваєш впродовж гри, кого зараз немає в обоймі. Гарна у нас збірна, вибір великий і, ще раз скажу із задоволенням – є гра! Не потрібно посипати голову попелом після такої ось поразки в товариській зустрічі", – цитує Дем'яненка Footboom.

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