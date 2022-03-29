Збірні Польщі та Швеції грають у фіналі кваліфікації чемпіонату світу-2022. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Польща – Швеція: онлайн-трансляція матчу за вихід на ЧС-2022 29 03 2022

Матч Польща – Швеція стартував о 21:45 за Києвом. У півфіналі відбору скандинави обіграли Чехію (1:0) завдяки єдиному голу на 110-й хвилині. Поляки вийшли у фінал автоматично, отримавши технічну перемогу після дискваліфікації росіян.

Польща – Швеція: анонс матчу за вихід на ЧС-2022

Переможець цього матчу вийде на чемпіонат світу в Катарі, фінальна стадія жеребкування якого пройде 1 квітня о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція гри – на Oll.tv, а за основними подіями поєдинку можна стежити в онлайні "Футбол 24".

Динамівець Томаш Кендзьора прогнозовано не потрапив у стартовий склад. Златан Ібрагімовіч, для якого можливість зіграти на Мундіалі була останньою в кар'єрі, теж опинився в резерві.

Стартові склади

Польща: Щенсни – Белік, Глік, Беднарек – Кеш, Гуральскі, Модер, Берешиньскі – Зєліньскі, Шиманскі – Лєвандовскі.

W TAKIM SKŁADZIE ZAGRAMY ZE SZWECJĄ!

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85 minut do #POLSWE #KierunekKatar pic.twitter.com/gzuoLx9or9 — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) March 29, 2022

Швеція: Ольсен – Крафт, Ліндельоф, Даніельсон, Аугустінсон – Кулусевскі, Ольссон, Кольстрьом, Форсберг – Ісак, Квайсон.