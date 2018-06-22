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Польща – Сенегал: післяматчева прес-конференція Адама Навалки

19 червня 21:42 434 Читать на русском
Польща – Сенегал: післяматчева прес-конференція Адама Навалки
Адам Навалка / Польща

Головний тренер збірної Польщі Адам Навалка поділився враженнями після матчу ЧС-2018 проти Сенегалу.

"Головний фактор поразки виділити складно. Мінусів було багато. У нас не вийшло зіграти так, як задумували. План не спрацював. Хотіли використовувати по максимуму свій атакувальний потенціал. М'ячем ми в підсумку володіли більше, але що з того? Рахунок на табло.

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І флангові, і гравці центральної зони – ніхто не може занести собі матч в актив. Не вистачало динаміки. Не вистачало точності. Особливо розчарував перший тайм. А пропустили обидва рази після власних помилок. Чемпіонати світу подібне не пробачають. Другий гол у наші ворота – це непорозуміння. Крихов'як не бачив гравця, який вискочив на поле після того, як йому надали медичну допомогу.

Якість нашого футболу пригнічувала, ми здатні грати набагато краще. Попереду матч з Колумбією. Нам потрібно відновитися, обговорити те, що сталося, відпочити морально і зробити все можливе, щоб виправити ситуацію. Чи зіграє Глік? Поки у мене немає відповіді. Важливо, що скажуть лікарі. До того ж він хоч і повернувся до тренувань, але багато пропустив", – цитує Навалку sport-express.ru.

ЧС-2018 1 тур

Польща - Сенегал: Вівторок 19 червня 2018

Польща
Матч завершено
1 : 2
Сенегал
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Теги
Польща Польща ЧС 2018 Польща - Сенегал Адам Навалка Адам Навалка Адам Навалка
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