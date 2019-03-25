Польща – Латвія – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Збірна Польщі здолала Латвію (2:0) у рамках відбору до Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Польща – Латвія.

Збірна Польщі не без проблем обіграла збірну Латвії. Поляки більше атакували впродовж всього матчу, проте забити вдалось аж на 76-й хвилині. Река підключився до атаки і точною передачею знайшов Лєвандовскі в штрафному. А за кілька хвилин Глік замкнув подачу з кутового і встановив остаточний рахунок.

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