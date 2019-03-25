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Польща – Латвія – 2:0 – відео голів та огляд матчу

10:03 249 Читать на русском
Польща – Латвія – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Польща – Латвія – відео голів та огляд матчу

Збірна Польщі здолала Латвію (2:0) у рамках відбору до Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Польща – Латвія.

 

Збірна Польщі не без проблем обіграла збірну Латвії. Поляки більше атакували впродовж всього матчу, проте забити вдалось аж на 76-й хвилині. Река підключився до атаки і точною передачею знайшов Лєвандовскі в штрафному. А за кілька хвилин Глік замкнув подачу з кутового і встановив остаточний рахунок.

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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Євро-2020 Відеоновини Польща - Латвія Польща Польща Латвія Латвія
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