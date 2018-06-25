toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
ПОЛЬЩА - КОЛУМБІЯ ЯПОНІЯ - СЕНЕГАЛ АНГЛІЯ - ПАНАМА Новини ЧС 2018

Польща – Колумбія: післяматчева прес-конференція Хосе Пекермана

00:45 275 Читать на русском
Польща – Колумбія: післяматчева прес-конференція Хосе Пекермана
Хосе Пекерман / Reuters

Головний тренер збірної Колумбії Хосе Пекерман поділився емоціями після перемоги своїх підопічних над Польщею (3:0) у матчі групи H на чемпіонаті світу-2018.

"Цей тріумф ми всією командою присвячуємо Карлосу Санчесу. Матч був надзвичайно важливим для нас. Ми підготувались і багато що продемонстрували. У деяких моментах реалізували те, чого прагнули. Починаємо виходити на кращий рівень, футболісти набирають форму. Від самого початку до кінцівки поєдинку гра нам вдавалась, але ще є над чим подумати.

ЧС-2018 Польща – Колумбія: колумбійці "прокидаються" та декласують Польщу, "Кадра" за бортом Мундіалю

Обидві команди не могли дозволити собі помилку. Ми розуміли відповідальність. Змогли нав'язати свою гру полякам, діяли єдиною командою. На щастя, ми забили свої м'ячі.

Наші гравці завжди прекрасно розуміють, що можуть досягнути успіху в певний момент. Ми задоволені вибором складу на цей матч і окремо групою атаки. Ми створювали хороші моменти, а команда загалом відмінно себе показала. Наші гравці, включно з Куадрадо та Хамесом, відмінно проявили себе на полі та доповнювали одне одного", – цитує Пекермана Sport24.

Нагадаємо, що збірна Польщі поступилася колумбійцям із рахунком 0:3 і стала першою командою з Європи, яка після двох турів втратила шанси на вихід у плей-офф.

ЧС-2018 2 тур

Польща - Колумбія: Неділя 24 червня 2018

Польща
Матч завершено
0 : 3
Колумбія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Польща - Колумбія Польща Польща Хосе Нестор Пекерман Хосе Нестор Пекерман Колумбія Колумбія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
42
хв
Саудівська Аравія
17:00
Єгипет
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук