Польща – Колумбія: післяматчева прес-конференція Хосе Пекермана

Головний тренер збірної Колумбії Хосе Пекерман поділився емоціями після перемоги своїх підопічних над Польщею (3:0) у матчі групи H на чемпіонаті світу-2018.

"Цей тріумф ми всією командою присвячуємо Карлосу Санчесу. Матч був надзвичайно важливим для нас. Ми підготувались і багато що продемонстрували. У деяких моментах реалізували те, чого прагнули. Починаємо виходити на кращий рівень, футболісти набирають форму. Від самого початку до кінцівки поєдинку гра нам вдавалась, але ще є над чим подумати.

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Обидві команди не могли дозволити собі помилку. Ми розуміли відповідальність. Змогли нав'язати свою гру полякам, діяли єдиною командою. На щастя, ми забили свої м'ячі.

Наші гравці завжди прекрасно розуміють, що можуть досягнути успіху в певний момент. Ми задоволені вибором складу на цей матч і окремо групою атаки. Ми створювали хороші моменти, а команда загалом відмінно себе показала. Наші гравці, включно з Куадрадо та Хамесом, відмінно проявили себе на полі та доповнювали одне одного", – цитує Пекермана Sport24.

Нагадаємо, що збірна Польщі поступилася колумбійцям із рахунком 0:3 і стала першою командою з Європи, яка після двох турів втратила шанси на вихід у плей-офф.