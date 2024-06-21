Битва команд, які програли на старті Євро у групі D. Для обох збірних перемога – це головний шанс поборотися за третє місце, яке за певних обставин дасть прохід в 1/8 фіналу Матч, як і онлайн-трансляція Польща – Австрія на "Футбол 24", стартував о 19:00. Гра до якогось часу нагадувала поєдинок Україна – Словаччина. Австрія не випускала поляків з їхньої половини і навіть штрафного. До 17 хвилини 4 удари, і всі її гравців. Траунер розстріляв Щенсни ударом головою з кількох метрів.

Польща – Австрія: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Євро-2024 – відома доля Лєвандовскі

Забітцер, Пош, Баумгартнер, Зайвальд загрожували воротам, але швидко здулися. Після 17 хвилини Польща почала тиснути з таким драйвом, що австрійці не витримали. Арнаутовіч традиційно випадав, Гріллічу було некомфортно грати далеко від воріт у глибині. Натомість у "Кадри" були дуже злі крайки Залевскі та Франковскі, архітектор середини поля Зєлінскі, хижак штрафного Пйонтек. Суддя дивом не поставив пенальті за виставлену долоню Мвене. Польські ЗМІ та фанати шоковані таким "вбивством". Мабуть, рефері так надихнувся асистом австрійського захисника на 9 хвилині.

І все ж на 30 хвилині команда Пробєжа цілком заслужено зрівняла рахунок. Скільки ж гравці збірної Польщі набігли у штрафний австрійців. Центральний захисник Беднарек пробивав упритул, Пйонтек добив. Австрія оговталася через якихось 22 хвилини після свого попереднього удару. Однак Польща і надалі виглядала гостріше. Після перерви міг бути дубль екс-форварда Мілана. Хоча насправді Пйонтек там погарячкував. Залевскі весь матч вільний у штрафному, був готовий приймати у кращі позиції і того разу.

| Poland 1–3 Austria



• xG: 1.60 – 1.89

• Shots (on target): 15 (3) – 15 (9)

• Big chances: 2 – 3

• Touches in pen. area: 13 – 24

• Possession: 47% – 53%



A strong second half gives Austria crucial points in this tough group! #POLAUT #EURO2024 pic.twitter.com/o8MoTyOmCW — Sofascore (@SofascoreINT) June 21, 2024

Поляки били частіше, а суперники – точніше. Роберт Лєвандовскі нарешті відновився від травми, отриманої в товариському матчі, та вийшов на 60 хвилині. Саме з того моменту все посипалося. Форвард Барселони спершу хапнув жовту картку, а на 66-й поляки пропустили контратаку. Баумгартнер спіймав на протиході голкіпера, але схоже, що це знову рикошет підвів "Кадру". Польські фанати мають претензії до гри Лєвандовскі в цьому епізоді.

Gdzie najlepiej gra #Lewandowski? W reklamach! :-) pic.twitter.com/D92khphw2Z — Leszek Kraskowski Reporterzy Online (@LKraskowski) June 21, 2024

Ну, і як не відзначити Арнаутовіча, який геніально пропустив пас на партнера, дезорієнтувавши суперників. Марко допоміг і розігнати контру, в якій Забітцер заробив пенальті. Форвард Інтера реалізував 11-метровий. Поляки могли повернутися у гру, але змарнували парочку непоганих моментів. Лєвандовскі та компанія мають 0 очок після двох турів, а попереду Франція. Схоже, що Євро для сусідів завершиться дуже швидко.

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