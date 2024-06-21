Польща зіграє проти Австрії в другому турі Євро-2024. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Польща – Австрія стартує о 19:00 за київським часом. Дивитися поєдинок у прямому етері можна на платформі MEGOGO. Головні події гри традиційно опише Футбол 24 у текстовому онлайні.

Польща – Австрія: анонс матчу Євро-2024

Обидві команди розпочали Євро-2024 з поразок. Австрія мінімально поступилася Франції (0:1) через автогол, а Польща розгубила все проти Нідерландів (1:2). Ще одна невдача може виявитися фатальною у боротьбі за вихід з групи D. Роберт Лєвандовскі досі не готовий вийти у основі поляків.

Стартовий склад Польщі:

Австрії: