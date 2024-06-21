Польща – Австрія: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Євро-2024 – відома доля Лєвандовскі
17:56 - Читать на русском
Польща зіграє проти Австрії в другому турі Євро-2024. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч Польща – Австрія стартує о 19:00 за київським часом. Дивитися поєдинок у прямому етері можна на платформі MEGOGO. Головні події гри традиційно опише Футбол 24 у текстовому онлайні.
Польща – Австрія: анонс матчу Євро-2024
Обидві команди розпочали Євро-2024 з поразок. Австрія мінімально поступилася Франції (0:1) через автогол, а Польща розгубила все проти Нідерландів (1:2). Ще одна невдача може виявитися фатальною у боротьбі за вихід з групи D. Роберт Лєвандовскі досі не готовий вийти у основі поляків.
Стартовий склад Польщі:
Австрії:
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