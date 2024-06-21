Збірна Польщі в рамках 2-го туру групового етапу Євро-2024 зіграє з Австрією. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

У Берліні між собою зустрінуться невдахи першого туру в групі D. Проте такий невтішний статус збірні Польщі та Австрії мають виключно через сам підсумок своїх матчів: австрійці поступилися Франції, а поляки програли Нідерландам. Зате якість гри, продемонстрована командами, що зазнали невдач, залишає їхнім вболівальникам надію. Фаворити отримали серйозний спротив і не без посмішки фортуни перемогли опонентів.

Форвард збірної Австрії здивував журналістів після матчу з Францією – він дав інтерв'ю нідерландською мовою

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Польща швидко відкрила рахунок зусиллями Адама Букси, але ще до перерви пропустила від Коді Гакпо. Коли здавалося, що все завершиться справедливими 1:1, поляки проґавили у кінцівці Ваута Вегхорста і втратили навіть нічию. Такий результат по-справжньому розчарував, адже команда Міхала Пробєжа провела яскравий поєдинок і в цілому не поступалася Нідерландам.

Тренерський штаб не міг розраховувати на Роберта Лєвандовскі, який стежив за грою з лави запасних і на поле так і не вийшов. Тож ключове питання, яке хвилювало вболівальників напередодні зустрічі з Австрією – чи зможе лідер команди дебютувати на Євро-2024? За день до гри преса сповістила радісну звістку – Роберт в обоймі.

Robert Lewandowski gotowy na Austrię. Kapitan ma zagrać jutro w podstawowym składzie:https://t.co/lY4YfRaKyu — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) June 20, 2024

Якщо в атаці все налагоджується (повертається Лєвандовскі, у хорошій формі Букса), то з обороною можуть виникнути проблеми. Бартош Саламон ушкодив палець, тому його участь у протистоянні з Австрією викликає сумніви. Зрештою, у центрі захисту вистачає альтернатив. Зокрема, там може зіграти захисник Верони Павел Давідовіч (щоправда, у нього теж були проблеми зі здоров'ям) або оборонець Емполі Бартош Берешиньскі.

Наступного дня не легше з Австрією було французам. Лише автогол Максіміліана Вьобера визначив долю переможця зустрічі. Але і до нього, і після Австрія могла кілька разів відзначатися. А ще робила все, щоб Франції було дуже некомфортно перебувати на полі: численні підкати та підбори, високий пресинг, велика кількість фолів і відповідно 5 жовтих карток (найбільше серед усіх команд за підсумками першого туру). Зрештою, для австрійців ця поразка стала лише другою в останніх 17 матчах.

19 - Most tackles at the #EURO2024 so far:



Austria (45 minutes) - 19

Ukraine - 17

Hungary - 16



Committed. #AUTFRA pic.twitter.com/d4HjKKU5VC — OptaJean (@OptaJean) June 17, 2024

Статистично збірна Польщі є дуже незручним суперником для австрійців. В останніх п'яти очних поєдинках Австрія не програла лише двічі (обидва рази було зафіксовано нічиї). Востаннє поляки програвали австрійцям далекого 1994-го у товариському матчі. Та треба зауважити, що попередній поєдинок цих команд датований 2019-м. Відтоді склади збірних Австрії та Польщі суттєво змінилися.

До речі, на минулому Євро поляки теж стартували з поразки 1:2 (тоді програли Словаччині). Зате у другому турі підопічні Паулу Соузи розписали мирову 1:1 з Іспанією. Утім цей подвиг не допоміг – в останньому матчі групового турніру поляків перестріляла Швеція – 3:2. Як наслідок, остання сходинка у групі.

"Це гра за принципом "все або нічого", – сказав лідер збірної Австрії Марсель Забітцер на передматчевій прес-конференції. – Ми повинні виграти, щоб отримати шанс вийти далі, тому для нас це велика гра". Наставник австрійців Ральф Рангнік називає протистояння з Польщею "матчем плей-офф на груповому етапі" і має рацію. Поразка справді означатиме для кожної з команд фактичну втрату шансів на вихід з групи. Можливо, більш критичною вона стане для Польщі, якій залишиться зіграти проти Франції.

Орієнтовні склади на матч Польща – Австрія

Польща: Щенсни – Беднарек, Саламон, Ківйор – Франковскі, Зєліньскі, Романчук, Залевскі – Урбанскі, Лєвандовскі, Модер

Австрія: Пенц – Пош, Дансо, Вьобер, Мвене – Зайвальд, Забітцер – Лаймер, Баумгартнер, Грілліч – Грегоріч

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