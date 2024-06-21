Польща – Австрія – 1:3 – відео голів та огляд матчу
22:26 - Читать на русском
Польща поступилася Австрії у матчі другого туру Євро-2024. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
Марко Арнаутовіч 78’
78’ Марко Арнаутовіч
Команди обмінялися голами у першому таймі. Траунер замкнув подачу з флангу, а Пйонтек підчатував відскок у карному майданчику.
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По перерві на полі з'явився Роберт Лєвандовскі, але полякам довелося лише витягати м'яч з власної сітки. Баумгартнер скористався провалом центральної зони "Кадри", Арнаутовіч реалізував пенальті за фол Щенсни проти Забітцера – перемога Австрії 3:1.
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