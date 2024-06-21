Польща поступилася Австрії у матчі другого туру Євро-2024. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

Команди обмінялися голами у першому таймі. Траунер замкнув подачу з флангу, а Пйонтек підчатував відскок у карному майданчику.

Польща програла Австрії та потроху вилітає з Євро-2024 – сусіди кричать про вбивство, вихід Лєвандовскі став фатальним

По перерві на полі з'явився Роберт Лєвандовскі, але полякам довелося лише витягати м'яч з власної сітки. Баумгартнер скористався провалом центральної зони "Кадри", Арнаутовіч реалізував пенальті за фол Щенсни проти Забітцера – перемога Австрії 3:1.