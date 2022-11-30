Мессі та Лєвандовскі зустрічаються в матчі за вихід у плей-офф ЧС-2022. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Польща – Аргентина розпочнеться о 21:00 за київським часом. Телетрансляція зустрічі доступна на MEGOGO та Суспільному. Текстовий онлайн проведе "Футбол 24".

Польща – Аргентина: анонс матчу ЧС-2022 – вирішальний бій Лєвандовскі та Мессі з українським акцентом

Стартові склади команд

Польща: Щенсни – Кеш, Глік, Ківьор, Берешиньскі – Зєліньскі, Крихов'як, Бєлік, Франковскі – Свідерскі, Левандовскі.

Аргентина: Е. Мартінес – Моліна, Ромеро, Отаменді, Акунья – Ді Марія, Енцо, Де Пауль, Мак Аллістер – Мессі, Альварес.

Польща очолює групу С, але може залишитися без плей-офф у разі поразки. Мессі після фіаско з Саудівською Аравією опинився на межі краху, однак допоміг Аргентині переграти Мексику. Ліонелю потрібна перемога над "кадрою".