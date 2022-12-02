ФІФА вважає, що 11-метровий у ворота Войцеха Щенсни в поєдинку ЧС-2022 дали справедливо.

Рішення Данні Маккелі, який після перегляду відеоповтору призначив 11-метровий удар у ворота Польщі, одразу назвали ганебним. Однак Войцех Щенсни виправив свою необережність – кіпер Ювентуса "привіз" сумнівний пенальті, він же і став героєм, відбивши удар Ліонеля Мессі.

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А от ФІФА вердикт рефері із Нідерландів підтримала. Міжнародна федерація футболу неофіційно визнала призначення пенальті справедливим. Арбітр Данні Маккелі пояснив, що Щенсни в тому епізоді зіграв необачно, рукою зачепивши обличчя Мессі. Керівники арбітражу ФІФА з його думкою погодилися, повідомляє Daily Mail.

Польща, попри поразку від Аргентини, теж вийшла в 1/8 фіналу. Суперником "Кадри" стане Франція, Аргентина зіграє з Австралією.

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