Чемпіонат світу 2022, група C, 3 тур

30 листопада, 21:00. Доха, стадіон 974 (Рас-абу-Абуд)

Головний арбітр: Данні Маккелі (Нідерланди)

Трансляція: MEGOGO, Суспільне

Як не дивно, але Польща підходить до кульмінації свого квартету на чолі турнірної таблиці. Аргентина з великими муками і завдяки генію Мессі, який причетний до всіх 3 голів команди Скалоні на ЧС-2022, здолала Мексику. Втім, в "альбіселесте" все ще на 1 бал менше, тому потрібно знову грати виключно на перемогу. Тиснутиме і відчуття того, що Мексика чи Саудівська Аравія у паралельній грі можуть посунути аргентинців навіть з 2 місця. Та це актуально лише в разі втрати очок. Все або нічого – навіть мінімальна перемога принесе підсумкове лідерство (якщо аравійці не розгромлять мексиканців) та шанс уникнути повторення зустрічі проти Франції в 1/8 фіналу.

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Поразка означатиме для Мессі виліт у, можливо, останньому для Лео Мундіалі. Нічия створює простір для варіантів. Тоді Аргентину вдовольнить нічия в іншому матчі групи або перемога Мексики без розгромного рахунку (1:0, 2:0, 2:1 тощо). Польщу навіть поразка у 2 м'ячі виведе до плей-офф з 2 місця, якщо саудити не переможуть або "ацтеки" виграють лише мінімально. Маємо причини повболівати за адекватних сусідів. Тут і Лєвандовскі, який носив капітанську пов'язку в українських кольорах, і Щенсни з дружиною-українкою та правильними зарядами, і підтримка наших біженців.

Та й загалом відзначаємо здорову позицію і "Кадри", і польського народу, які з перших днів варварської війни, розв'язаної Росією проти України, виступили різко проти країни-вбивці. Зокрема, вони одними з перших закликали дискваліфікувати з футболу всіх росіян, відмовившись грати проти збірної, яка не показала навіть натяку на якусь подобу людської позиції. Накладали санкції навіть на тих поляків, які продовжували грати за криваві гроші кремлівського режиму. Адже у спорті немає місця для тих, хто радісно чи мовчки підтримує вбивства і терор мирних сусідів.

Історично Аргентина успішно протистоїть Польщі, хоча розгромних перемог ще не було. "Кадра" брага гору лише 3 рази за 14 особистих зустрічей, зазнавши 6 поразок. Водночас на чемпіонатах світу склався паритет. У 1974-му велика бронзова команда (7 голів принесли Гжегожу Лято Золотий бутс) перестріляла суперника 3:2. Однак через 4 роки Аргентина помстилася завдяки дублю Маріо Кемпеса, голи якого дали звання найкращого бомбардира та золото домашнього Мундіалю.

Войчєх Щенсни, звичайно, є третім найкращим голкіпером ЧС-2022 за кількістю сейвів (9), поступається лише Зоммеру за відбитими ударами з меж штрафного (6) і разом з Аліссоном може стати єдиним, кому вдалося в усіх 3 матчах зберегти ворота на замку. Однак принаймні на папері розклад зовсім не на користь голкіпера Ювентуса. Перемогу "альбіселестес" аналітики Gracenote оцінюють аж у 67% імовірності, тоді як тріумф Польщі стане найбільшою сенсацією (13%).

Орієнтовні склади на матч Польща – Аргентина

Польща (4-2-2): Щенсни – Кеш, Глік, Ківьор, Берешиньскі – Каміньскі, Крихов'як, Бєлік, Франковскі – Зеліньскі – Левандовскі

Аргентина (4-3-3): Еміліано Мартінес – Монтіель, Отаменді, Лісандро Мартінес, Акунья – Енцо Фернандес, Де Пауль, Мак Аллістер – Ді Марія, Лаутаро Мартінес, Мессі

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Аргентина знову може постраждати деякий час, але оборона команди Міхнєвіча вдвічі гірша, ніж у Мексики. Поляки дозволяють суперникам занадто багато. Могли би компенсувати атакою, але наразі в Лєвандовскі не дуже йде гра. Вочевидь, це проблеми психологічного характеру, адже форвард Барселони має один із найкращих індексів очікуваних голів (1,87 xG) на катарському турнірі, але залишається другим за кількістю втрачених стовідсоткових моментів (3). Зокрема, вже встиг не забити Мексиці пенальті та намучитися із Саудівською Аравією.

Мессі й компанія просто набагато сильніші не лише як набір індивідуальностей, а й командно. Хоча з ментальністю тут теж не все гаразд – Аргентина здатна сама собі створити проблеми. І все ж у свої 34 Лєвандовскі тільки-тільки забив дебютний гол на чемпіонатах світу (на ЧС-2022 знадобилося 7 пострілів), тоді як Лео в Катарі відзначається в середньому після кожного третього свого удару. Обох форвардів поєднує не лише ігрова кар'єра в Барсі, а й статус. І Мессі, і Лєвандовскі сприймають як чарівників, які можуть витягнути свої не найсильніші збірні доволі високо.

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