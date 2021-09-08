Польща – Англія: стартові склади та онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022
Матч кваліфікації ЧС-2022 Польща – Англія розпочнеться о 21:45 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
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Стартові склади
Польща:
Англія:
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