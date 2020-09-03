Досвідчений фланговий виконавець підсилив Металург, повідомляє офіційний сайт клубу.

Металург представив новий тренерський штаб – його очолив екс-тренер молодіжної команди Зорі

Польовий перебрався до Запоріжжя у статусі вільного агента. Останні 3 сезони він провів за СК Дніпро-1. 35-річний оборонець вже має досвід виступів у рідному місті – він грав за Металург у 2002-2011 рр., звідки навіть потрапив до збірної України (всього провів 5 поєдинків). Окрім ветерана, запорізький клуб також підписав оборонця Максима Воробея, півзахисника Ігоря Загоруйка та нападника Владислава Борисенка.

До слова, в сезоні 2019/20 Володимир Польовий провів 18 матчів в УПЛ, у яких забив 1 м'яч і віддав 1 асист.

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