"Половину Іспанії перетворюють на атеїстів": відомий рефері знищив VAR після абсурдного офсайду Грізманна з голом Мессі
Колишній іспанський арбітр Ітурральде Гонсалес висловився щодо скасованого взяття воріт Алавеса у виконанні Ліонеля Мессі.
"У деяких випадках потрібно більше впевненості, аніж перевірки самого факту. У гру вступає людський фактор. У комп'ютері немає рішення – варто покладатись на свою інтуїцію.
Дублі Мессі та Трінкау у відеоогляді матчу Барселона – Алавес – 5:1
Вони (VAR) самі стріляють собі в ногу. Вони половину Іспанії перетворюють на атеїстів. Доведено, що є помилка мінімум 10 см. Ви не можете сприймати це як догму", – цитує Ітурральде AS.
Зауважимо, попри скасування цього м'яча Мессі все ж зумів відзначитись дублем, а Барселона впевнено перемогла Алавес з рахунком 5:1.
Барселона розгромила Алавес у історичному матчі Мессі й знову обійшла Реал у таблиці Ла Ліги