"У деяких випадках потрібно більше впевненості, аніж перевірки самого факту. У гру вступає людський фактор. У комп'ютері немає рішення – варто покладатись на свою інтуїцію.

Дублі Мессі та Трінкау у відеоогляді матчу Барселона – Алавес – 5:1

Вони (VAR) самі стріляють собі в ногу. Вони половину Іспанії перетворюють на атеїстів. Доведено, що є помилка мінімум 10 см. Ви не можете сприймати це як догму", – цитує Ітурральде AS.

Зауважимо, попри скасування цього м'яча Мессі все ж зумів відзначитись дублем, а Барселона впевнено перемогла Алавес з рахунком 5:1.

Барселона розгромила Алавес у історичному матчі Мессі й знову обійшла Реал у таблиці Ла Ліги