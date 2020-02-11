Справа Ярмоленка: поліція зробила офіційну заяву

Столичні слідчі завершили досудове розслідування за фактом шахрайських дій з коштами платежу солідарності за трансфер футболіста.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві за процесуального керівництва прокуратури м. Києва завершено досудове розслідування за фактом шахрайського заволодіння грішми, що призначалися дитячо-юнацькій школі за трансфер спортсмена, повідомляє офіційний сайт Національної поліції Києва.

ФІФА винесла рішення у справі щодо виплати Динамо та Борусією Д "платежу солідарності" за трансфер Ярмоленка

Повний текст заяви:

Нагадаємо, Ярмоленко перейшов у дортмундську Борусію влітку 2017 року. За трансфер гравця київське Динамо отримало 25 мільйонів євро. Чернігівська СДЮШОР "Юність" зверталася до ФІФА через невиплату, на їхню думку, "платежу солідарності" за трансфер свого вихованця.

Трансфер Ярмоленка в Борусію: слідство підозрює шахрайство на 150 тисяч євро, призначених для СДЮШОР Юність – деталі справи