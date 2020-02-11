toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - БАТЕ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНДРІЙ ЛУНІН

Справа Ярмоленка: поліція зробила офіційну заяву

18:41 2319 Читать на русском
Справа Ярмоленка: поліція зробила офіційну заяву
Андрій Ярмоленко / Фото з відкритих джерел

Столичні слідчі завершили досудове розслідування за фактом шахрайських дій з коштами платежу солідарності за трансфер футболіста.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві за процесуального керівництва прокуратури м. Києва завершено досудове розслідування за фактом шахрайського заволодіння грішми, що призначалися дитячо-юнацькій школі за трансфер спортсмена, повідомляє офіційний сайт Національної поліції Києва.

ФІФА винесла рішення у справі щодо виплати Динамо та Борусією Д "платежу солідарності" за трансфер Ярмоленка

Повний текст заяви:

Нагадаємо, Ярмоленко перейшов у дортмундську Борусію влітку 2017 року. За трансфер гравця київське Динамо отримало 25 мільйонів євро. Чернігівська СДЮШОР "Юність" зверталася до ФІФА через невиплату, на їхню думку, "платежу солідарності" за трансфер свого вихованця.

Трансфер Ярмоленка в Борусію: слідство підозрює шахрайство на 150 тисяч євро, призначених для СДЮШОР Юність – деталі справи

blog_ava
Динамо не змогло переграти БАТЕ в спарингу – кияни вперше не перемогли в рамках другого тренувального збору
17:53
4312
Теги
Динамо Динамо СДЮШОР Юність Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
25
хв
Динамо
15:00
Тобол
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук