Поліція знайшла собаку Старріджа – пес був викрадений під час пограбування будинку футболіста

Екс-гравець Ліверпуля Даніель Старрідж може бути щасливим, адже його улюблений пес знайшовся.

Сьогодні зранку поліція Лос-Анджелесу повідомила, що знайшовся собака Даніеля Старріджа. Наразі невідомо, хто саме знайшов пса, проте, ніхто не був арештований.

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Нагадаємо, нещодавно був пограбований будинок екс-гравця Ліверпуля у Лос-Анджелесі. Зловмисники викрали декілька сумок, а також пропав померанський шпіц футболіста. Старрідж повідомив, що заплатить будь-які кошти людині, яка знайде його собаку.

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