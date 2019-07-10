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Поліція знайшла собаку Старріджа – пес був викрадений під час пограбування будинку футболіста

17:03 458 Читать на русском
Поліція знайшла собаку Старріджа – пес був викрадений під час пограбування будинку футболіста
Даніель Старрідж разом з псом / Інстаграм

Екс-гравець Ліверпуля Даніель Старрідж може бути щасливим, адже його улюблений пес знайшовся.

Сьогодні зранку поліція Лос-Анджелесу повідомила, що знайшовся собака Даніеля Старріджа. Наразі невідомо, хто саме знайшов пса, проте, ніхто не був арештований.

Старрідж може перейти в Астон Віллу

Нагадаємо, нещодавно був пограбований будинок екс-гравця Ліверпуля у Лос-Анджелесі. Зловмисники викрали декілька сумок, а також пропав померанський шпіц футболіста. Старрідж повідомив, що заплатить будь-які кошти людині, яка знайде його собаку.

У Старріджа вкрали собаку – гравець обіцяє заплатити будь-які гроші

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