Поліція затримала вболівальника Тоттенхема, який кинув шкірку від банана в Обамеянга

В матчі 14-го туру АПЛ між Арсеналом та Тоттенхемом вболівальник "шпор" кинув на поле шкірку від банана.

Після одного з голів нападника "канонірів" П'єра-Емеріка Обамеянга уболівальник Тоттенхема кинув на поле шкірку від банана. Поліція ідентифікувала і затримала правопорушника, повідомляє ВВС.

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"Така поведінка є абсолютно неприйнятною, і цей уболівальник отримає заборону на відвідування матчів", – сказав представник Тоттенхема.

"Дискримінаційній поведінці немає місця у футболі та суспільстві в цілому. Поліція і FA ведуть розслідування, і прем'єр-ліга підтримає будь-які дії, які вони вважатимуть необхідними", – йдеться в заяві АПЛ.

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Також поліція повідомила, що були заарештовані ще шість уболівальників за порушення громадського порядку. Зокрема, двох вболівальників Арсенала, які запалили піротехніку під час матчу.