toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЗОЛОТИЙ М'ЯЧ ДИНАМО - ЧОРНОМОРЕЦЬ ЄВРО-2020

Поліція затримала вболівальника Тоттенхема, який кинув шкірку від банана в Обамеянга

19:28 280 Читать на русском
Поліція затримала вболівальника Тоттенхема, який кинув шкірку від банана в Обамеянга
П'єр-Емерік Обамеянг / фото із соцмереж

В матчі 14-го туру АПЛ між Арсеналом та Тоттенхемом вболівальник "шпор" кинув на поле шкірку від банана.

Після одного з голів нападника "канонірів" П'єра-Емеріка Обамеянга уболівальник Тоттенхема кинув на поле шкірку від банана. Поліція ідентифікувала і затримала правопорушника, повідомляє ВВС.

Арсенал – Тоттенхем: машина, що не програє 19 матчів, хитрий секрет Обамеянга і найкращий асистент, якому кажуть іти

"Така поведінка є абсолютно неприйнятною, і цей уболівальник отримає заборону на відвідування матчів", – сказав представник Тоттенхема.

"Дискримінаційній поведінці немає місця у футболі та суспільстві в цілому. Поліція і FA ведуть розслідування, і прем'єр-ліга підтримає будь-які дії, які вони вважатимуть необхідними", – йдеться в заяві АПЛ.

Північний Лондон захоплює класним футболом, Баварія нарешті перемагає, а Барселона в шоколаді – підсумки євровікенду

Також поліція повідомила, що були заарештовані ще шість уболівальників за порушення громадського порядку. Зокрема, двох вболівальників Арсенала, які запалили піротехніку під час матчу.

Англія14 турЕмірейтс (Лондон)

Арсенал - Тоттенхем: Неділя 02 грудня 2018

Арсенал
Матч завершено
4 : 2
Тоттенхем
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Англія Арсенал Арсенал футбольні фанати Расизм у футболі Арсенал - Тоттенхем П'єр-Емерік Обамеянг П'єр-Емерік Обамеянг Тоттенхем Тоттенхем
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
36
хв
Уотфорд
22:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук