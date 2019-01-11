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Поліція затримала працівника Лідса, який слідкував за тренуванням Дербі Каунті – шпигунський скандал з Чемпіоншипу

17:24 163 Читать на русском
Поліція затримала працівника Лідса, який слідкував за тренуванням Дербі Каунті – шпигунський скандал з Чемпіоншипу
Френк Лемпард / Фото ФК Дербі

Команди з другого англійського дивізіону настільки суворі, що готові на будь-які вчинки задля перемоги.

На одному з тренувань Дербі Каунті поліція затримала підозрілу особу, яка через бінокль спостерігала за тактичними напрацюваннями тренера "баранів" Френка Лемпарда.

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Зловмисником виявився один з працівників Лідса. Після інциденту Лемпард призупинив тренування. Керівництво Дербі звернулось до представників Лідса за поясненнями.

Варто відзначити, що ситуація відбулась напередодні очної зустрічі команд, які зіграють в рамка 27-го туру Чемпіоншипу сьогодні, 11 січня. Початок о 21:45. Обидві команди мають високі шанси на підняття у класі з наступного сезону.

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Теги
Англія Френк Лемпард Френк Лемпард Чемпіоншип футбольні курйози Дербі Каунті Дербі Каунті Лідс Лідс
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