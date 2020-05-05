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Поліція затримала колишню дівчину Неймара – раніше моделі приписували роман з Януковичем

5 травня 18:48 11635 Читать на русском
Поліція затримала колишню дівчину Неймара – раніше моделі приписували роман з Януковичем
Неймар та Сорая Вучеліч / The Sun

Відома сербська модель Сорая Вучеліч отримала проблеми з правоохоронними органами Чорногорії через недотримання карантину.

Сорая Вучеліч, яка володіє статусом колишньої пасії форварда ПСЖ Неймара, була затримана та допитана поліцією Чорногорії. Правоохоронці виявили 33-річну модель та її подругу в будинку містечка Жабляк. Обоє не мали з собою документів, що дозволяють пересуватися територією країни під час карантину, тому поліцейські затримали Вучеліч та її супутницю, повідомляє The Sun.

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За інформацією балканських ЗМІ, уродженці Хорватії загрожувала навіть кримінальна відповідальність. Екс-пасія Неймара змушена була пояснювати обставини інциденту – за її словами, основна проблема була в тому, що її подруга не мала з собою жодних документів, навіть посвідчення водія, а на автомобілі, яким вони пересувалися, були італійські номерні знаки. Модель зазначила, що питання вдалося залагодити.

До слова, свого часу Вучеліч приписували роман з Олександром Януковичем – сином колишнього президента України, який, як відомо, з 2014 року переховується в сусідній державі.

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Теги
коронавірус Світ Неймар Неймар Дівчата футболістів
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