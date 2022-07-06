З кінця минулого року правоохоронці працювали над пошуком та затриманням банди, яка грабувала будинки футболістів. Їхніми жертвами, зокрема, став власник Вальядоліда Роналдо та хавбек ПСЖ Марко Верратті. Француза обікрали в будинку бразильської легенди на Ібіці. Загалом постраждали ще 15 гравців. Сума награбованого перевищує кілька мільйонів євро.

Зірку ПСЖ зухвало пограбували в будинку легендарного Роналдо на Ібіці – космічна сума збитків

Злочинцями виявилося угруповання, яке переважно складалося з чоловіків албанської національності. Затримання відбувалося кількома етапами. Спочатку поліція упіймала чотирьох албанців, іспанця та румунку. Згодом така ж доля наздогнала ще двох чоловіків, які перевозили награбовані коштовності. Найпізніше попалися п'ятеро осіб у місті Малага, зокрема пара, яка відповідала за логістику.