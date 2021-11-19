17-річний футболіст Лукас Гонсалес, який захищав кольори аргентинського клубу Барракас Сентраль, загинув від рук місцевої поліції, повідомляє Marca.

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За свідченнями правоохоронців, автомобіль, в якому перебував Лукас, протаранив патрульне авто. Поліція відкрила вогонь по машині, один з пострілів виявився фатальним для Гонсалеса.

У Барракас Сентраль цю версію не підтримують, звинувачуючи саме правоохоронців у смерті молодого футболіста.

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