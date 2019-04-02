Поліція впіймала на гарячому організаторів договірного матчу в Запоріжжі

Запорізькі правоохоронці завадили проведенню матчу з фіксованим результатом в обласному центрі та затримали зловмисників, які намагалися його організувати.

Працівники Департаменту захисту економіки Національної поліції завадили спробі організації договірного матчу. Оперативники Департаменту та обласного управління захисту економіки, слідчі поліції Запорізької області та працівники місцевої прокуратури викрили двох громадян під час спроби підкупу тренера та гравців футбольного клубу. Про це повідомляє офіційна сторінка Департаменту захисту економіки Національної поліції України у Facebook.

Іллічівець – Гірник-Спорт: троє футболістів можуть отримати довічну дискваліфікацію, Севідов – на 5 років, – ЗМІ

Правоохоронці вважають, що двоє мешканців столиці запропонували тренеру та гравцям одного з футбольних клубів 5 тисяч доларів США неправомірної вигоди. Зловмисники були затримані в понеділок під час передачі чергового "траншу" у розмірі 20 тисяч гривень. Ще 55 тисяч правопорушники повинні були перерахувати на банківську картку одного з футболістів клубу відразу після передачі готівки. Решту – після проведення футбольного матчу.

Кримінальне провадження відкрите за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу . Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

За інформацією FootballHub, гроші пропонували гравцям луганської Зорі U-21. Дублери команди Юрія Вернидуба 2 квітня мали провести поєдинок проти київського Динамо U-21. Матч зрештою відбувся й завершився перемогою киян (1:3).